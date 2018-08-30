«الأولمبي» ينافس فيتنام على برونزية «الآسياد»

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

أضاع منتخبنا الوطني الأولمبي، فرصة اللعب على الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في إندونيسيا، بعد خسارته أمس بهدف من نظيره المنتخب الياباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد باكان ساري في سيبينونغ، ضمن المربع الذهبي للمسابقة، ويلتقي منتخبنا الأولمبي مع منتخب فيتنام بعد غد، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، والتي تسبق المباراة النهائية التي تجمع المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي، على الميداليتين الذهبية والفضية.

جاءت مباراة «الأبيض» و«الساموراي» متكافئة المستوى حتى الدقيقة 60، عندما بدأت معدلات اللياقة البدنية للاعبينا في التراجع، ولتظهر الأخطاء الدفاعية التي استفاد منها المنتخب الياباني من إحداها، ليسجل هدفه وهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، عن طريق لاعبه البديل اياسي ايودا.

وفي المباراة الثانية تأهل منتخب كوريا الجنوبية، إلى المباراة النهائية بفوزه على فيتنام 3-1، باستاد باكان ساري في سيبينونغ، ضمن قبل نهائي المسابقة، وسجل الثلاثية لي سيونغ-وو هدفين في الدقيقتين 7 و55، وهوانغ وي-جو في الدقيقة 28، في حين أحرز تران مينه فونغ في الدقيقة 70، هدف فيتنام الوحيد.