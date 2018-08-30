طاقمنا المونديالي يدير لقاء تشونبوك وسوون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أدار الطاقم المونديالي بقيادة محمد عبد الله، ومعاونيه محمد أحمد يوسف «مساعد أول» وحسن المهري «مساعد ثاني» مباراة الفريقين الكوريين تشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونج بلو وينغز، أمس، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018، بجانب الدولي أحمد الراشدي الحكم الرابع والدولي أحمد الكاف «حكم إضافي»، فيما تم تعيين الأردني إسماعيل الحافي مقيّماً للحكام.

وتعتبر هذه هي المهمة الأولى لطاقمنا المونديالي بعد مشاركتهم في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وظهورهم المشرّف فيها، حيث واصل الطاقم الإماراتي بعد عودته من المونديال التدريبات والتحضيرات استعداداً للموسم المحلي والقاري الجديد.