زاكيروني يستدعي عموري لمعسكر «الأبيض» في اسبانيا‏

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعلن الإيطالي ألبرتو زاكيروني قائمة المنتخب الوطني اليوم، للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي الذي سيُقام في أسبانيا خلال الفترة من 1 - 12 سبتمبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو 6 سبتمبر ولاوس 11 سبتمبر، وتضم قائمة الفريق 26 لاعباً، وسيتم استدعاء لاعب الهلال السعودي والعين السابق عمر عبد الرحمن «عموري» للانضمام لمعسكر الفريق بعد أن اعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر أسبانيا خلال أغسطس.

فيما يخوض الأبيض معسكره الخارجي الثالث خلال الفترة من 6 - 16 أكتوبر المقبل يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس 11 أكتوبر وفنزويلا 16 أكتوبر، وفي شهر نوفمبر يُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات للفترة من 6 - 20 نوفمبر يعقبه معسكر من 15 - 31 ديسمبر، ويتخلل المعسكران مباريات ودية عدة.