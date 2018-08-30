عاشور ينضم لمجموعة الشارقة «الآسيوية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمدت مجموعة الشارقة لبطولة كأس آسيا 2019، التي يترأسها الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، اعتذار ناصر علي، وتم اختيار نبيل عاشور ليحل محله نظراً لخبرته الكبيرة في المجال الرياضي، وشغله مناصب عديدة في رياضة الإمارات، وآخرها منصب الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، وسيشغل منصب مدير برامج الشباب بمجموعة الشارقة، وجاء اعتذار ناصر علي لظروف خاصة قدمها لإدارة المجموعة.

يذكر أن مجموعة الشارقة تستضيف 6 من مباريات بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في الخامس من يناير 2019، وتستمر حتى الأول من فبراير. ويتابع مجلس الشارقة الرياضي بشكل دوري تجهيز استاد الشارقة لاستضافة مباريات المجموعة حيث تم الانتهاء من 90% من الأشغال.