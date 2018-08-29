راشد بن حميد النعيمي يطالب لاعبي عجمان بالتحلي بالروح الرياضية

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان على خطة العمل الجارية في نادي عجمان لتطبيق التحسينات الجديده على استاد راشد بن سعيد كما اطلع علي تجهيزات النادي للمباراة الافتتاحية للموسم الكروي الجديد 2018- 2019 أمام فريق النصر الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمقر النادي، حيث أشاد بالمستوي الجيد للفريق خلال الاستعدادات للموسم الجديد وذلك أثناء لقائه أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وحث سموه الفريق علي تقديم أداء يليق بتاريخ ومكانة النادي وأكد على وقوفه معهم قلباً وقالباً للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الفوز بالمباريات.

وأوصىى اللاعبين بالحرص على اللعب النظيف والتحلي بالروح الرياضية وروح التعاون بينهم لتقديم موسم يكون مصدراً للفخر لكل عشاق البرتقالي.

وفِي الختام شكر القائمين على النادي على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل ليظل نادي عجمان من الأندية التي لها مكانة ثابتة بين فرق دوري الخليج العربي.