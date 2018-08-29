كونتيروس:طريقة لعب مختلفة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، مدرب الوصل، أن فريقه جاهز لمواجهة ضيفه دبا الفجيرة غداً، في أولى جولات دوري الخليج العربي، وأن جميع لاعبي الوصل مستعدون من خلال فترة المعسكر الخارجي، وأن الجهاز الفني سوف يختار اللاعبين المناسبين للمباراة، وأن البرازيلي فابيو ليما جاهز للعب من 30 إلى 40 دقيقة فقط، ويمكن الدفع به خلال الشوط الثاني للمباراة.

قال مدرب الوصل: «اللاعبون الحاليون قاموا بمجهود كبير خلال الإعداد، مع وجود تغيرات في الوصل برحيل لاعبين، واستقدام لاعبين جدد، وقمنا بتغيير طريقة اللعب بعض الشيء، وظهر الوصل بمستوى جيد في أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد، أمام الاتحاد السعودي في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وسنحاول تأدية لقاء دبا الفجيرة بالمجهود والشخصية نفسهما أمام دبا الفجيرة».

بذل المجهود

أوضح المدرب: «أي فريق يهاجم ويدافع وحدةً واحدة، وأول المدافعين هم المهاجمون، والفكرة أن الكل مطالب ببذل المجهود لاستخلاص الكرة، والالتزام التكتيكي خلال المباراة، والالتزام كذلك بتعليمات الجهاز الفني، ولابد أيضاً من تحسين المجهود الفردي لكل لاعب في المواجهات المباشرة، وأعتقد أن المباريات تحسم بشكل جيد، عندما يكون هناك تفوق في المواجهات الفردية في كل قطاعات الملعب، مع ضرورة العمل بشكل جماعي، حتى توزع المسؤولية على كل الفريق».