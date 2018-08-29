26 لاعباً في معسكر منتخب الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتظم منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، في معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي، بمشاركة 26 لاعباً وتحت إشراف المدير الفني الفرنسي لوديفيك باتيللي ضمن استعداداته للبطولة الودية في تايلاند للفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، تحضيراً لكأس آسيا في جاكرتا أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: سهيل المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح «الوصل»، فارس خليل، يوسف بخيت، طحنون الزعابي «الوحدة»، فهد الحمادي، منصور الحربي، خالد البلوشي، سعود المهري، سعيد العامري «العين»، زايد الحمادي «الظفرة»، أحمد جميل، رائد البلوشي، عمر سالم، عيد النعيمي، عبد الله النقبي «شباب الأهلي دبي»، سعيد الكعبي، سلطان مهبوب «الشارقة»، راشد سالم، عمر سعيد «حتا»، أحمد فوزي، سالم خيري «الجزيرة»، يعقوب يوسف «الإمارات»، ماجد راشد، فهد باروت «كلباء».