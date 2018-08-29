يوفانوفيتش:سننافس على اللقب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على كل الألقاب التي سيراهن عليها، وأنه واثق تماما أن لاعبيه سيقاتلون من أجل ذلك لما لمسه من إصرار وعزيمة لديهم خلال فترة الاستعداد الطويلة، معترفا في الوقت نفسه بمواجهة العميد لبعض الصعوبات المتعلقة أساسا بالانسجام بسبب التغييرات الكبيرة التي شهدها الفريق مقارنة بالموسم الماضي.

حيث تم استقطاب 9 لاعبين بين مواطنين وأجانب، وقال إن الفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم، وإن هذا الأمر سيتحقق مع تقدم المباريات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الافتتاحية لدوري الخليج العربي التي يلتقي فيها النصر بنظيره عجمان غداً على استاد مكتوم بن راشد بالممزر.

واقع مفروض

وأوضح المدرب الصربي أن التغيير كان واقعا مفروضا على النصر لتجاوز صعوبات الموسم الماضي، ولإيجاد فريق متكامل ومتوازن في جميع الخطوط وحلول بديلة في مختلف المراكز، مؤكدا أن النصر حاول استقطاب لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة وتحقيق الأهداف المطلوبة، مثنيا على الجهود التي قامت بها الإدارة بهذا الشأن.

وأشار يوفانوفيتش إلى أنه ليس من السهل استقطاب لاعب بمستوى الفرنسي يوهان كاباي أحد نجوم الدوري الانجليزي، ووصفه باللاعب المثالي القادر على التألق مع الفريق ومساعدة اللاعبين الصغار بخبرته الواسعة.

من جهة أخرى يفتقد النصر 7 لاعبين في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد التي تجمعه مع عجمان بعد غد لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي على استاد مكتوم بن راشد بالممزر.

وتشمل قائمة الغيابات راشد عمر المتواجد مع منتخبنا الأولمبي المشارك في الألعاب الآسيوية بجاكرتا وحبيب الفردان بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في نهاية الموسم الماضي، إلى جانب محمد العكبري والحسين صالح اللذين أصيبا خلال معسكر الفريق بهولندا، وخالد جلال وعامر مبارك اللذين يواصلان عملية التأهيل البدني وجاسم يعقوب المصاب.