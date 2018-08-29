رازوفيتش: نتطلع لبداية جيدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، جاهزية فريقه لانطلاقة الموسم الجديد بمواجهة الشارقة غداً الخميس على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة. وقال إن تحضيرات الظفرة سارت بشكل جيد خلال فترة الإعداد سواء في أبوظبي أو في المعسكر الخارجي في ألمانيا لمدة 3 أسابيع، وخلال تلك الفترة كانت مهمتي الأساسية التعرف على اللاعبين، وبالفعل كونت فكرة جيدة عن لاعبي الفريق ولكن المباريات الرسمية هي الطريقة الوحيدة أمام اللاعبين لتقديم أنفسهم بشكل جيد.

وأضاف أنه يتطلع لبداية قوية للموسم، رغم عدم سهولة المهمة أمام الشارقة الذي يعد فريقاً منظماً ويملك لاعبين مميزين، ولا أتوقع أي شيء سهل أو هدايا من جانب المنافس خلال المباراة، وما أنتظره في أول مباراة لنا في الدوري أن نعمل ونقاتل بكل جهد، مشيراً إلى أن أي مدرب لا يملك دائماً الوقت الكافي لمعرفة كل شئ عن الفريق، وهناك أمور أفكر فيها ستظهر عندما تبدأ المباريات وحينها سيكون لدينا الوقت لعلاج الأخطاء وتصحيحها ولذلك المباريات الرسمية هي الأهم ويجب أن يدرك اللاعبون أنهم مطالبون بتقديم الأفضل.

أفضل مدرب

وعن كونه أفضل مدرب في الدوري السعودي الموسم الماضي، وما يمكن تقديمه للظفرة في أول تجربة له في الدوري الإماراتي، أكد أنه يعد بأن يقدم كل ما لديه من خبرات مع الفريق، وقال: ربما لا يمكنني الحديث عن أهداف الفريق الآن، وإنما الأهم بالنسبة لي أن يقدم الظفرة أفضل أداء في كل مباراة وتطوير اللاعبين.