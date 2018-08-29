بني ياس يكمل عقد الأجانب الأربعة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكملت شركة كرة القدم في نادي بني ياس عقد المحترفين الأجانب الأربعة، بالإعلان رسمياً أمس عن التعاقد مع الإسباني بيدرو كوندي 30 عاماً، قادماً من جيانينا اليوناني بعد اجتيازه الفحص الطبي والاتفاق على بنود العقد لمدة عامين، وانضم اللاعب مباشرة إلى صفوف الفريق، وبذلك أكمل عقد الأجانب الأربعة بعدما ضم السماوي الثلاثي، صانع الألعاب الكولومبي مايكل أورتيغا والمهاجم الهولندي جورج ليروي والمدافع البرازيلي ريبسون دي باولا.

ووقع الاختيار على اللاعب نظراً لكفاءته في مركز رأس الحربة الصريح، وهذا ما يحتاجه الفريق خلال المرحلة الحالية، وقد تميز في الدوري اليوناني وسجل 13 هدفاً، ليحجز له مقعداً ضمن أفضل ثلاثة هدافين في الدوري اليوناني.

ويختتم «السماوي» مرانه الأساسي اليوم استعداداً لمواجهة الفجيرة الجمعة في افتتاحية الدوري، ويحمل بني ياس آمال الظهور بالشكل الجيد في مسابقات المحترفين، وأهمها الدوري، وفق تطلعات الإدارة وجماهير النادي، ويضم الفريق مجموعة متجانسة من اللاعبين الخبرة يوسف جابر كابتن الفريق، وفواز عوانة، بالإضافة إلى المحترفين الأربعة، ومجموعة شابة من اللاعبين صغار السن.