كاميلي:ثقتي كبيرة في اللاعبين

المصدر: دبا- محمد فضل

عبر البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة، عن ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه وفي قدرتهم في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الإمبراطور، قبيل انطلاقة مباراة الوصل في افتتاحية مباريات دوري الخليج العربي يوم غد الخميس، مشيداً في نفس الوقت باستفادة كافة اللاعبين من فترة التحضير الخارجي التي سبقت منافسات الدوري، ومن المباريات التجريبية التي أجراها الفريق خلال معسكر نورمبيرغ في ألمانيا وكذلك بعد العودة من هناك.

وأشار المدرب إلى انه سيفتقد لجهود اللاعب المغربي يحيى جبران، الذي تعرض للإصابة خلال المعسكر الخارجي، إلى جانب غياب الثنائي سعيد راشد وياسر الجنيبي لأسباب مختلفة لكن بقية اللاعبين في أتم درجات الجاهزية للمباراة، وأكد كاميلي بأن إدارة النادي احتفظت بمعظم لاعبي الفريق الذين تواجدوا من الموسم الماضي وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في التعامل معهم كما أن اللاعبين الجدد الذين انضموا للقائمة يتمتعون بإمكانات كبيرة وانضباط تكتيكي عال إلى جانب سرعة استيعابهم لخطط الجهاز الفني مما سهل عليه وعليهم الدخول مباشرة في التدريبات وكذلك خوض المباريات وسرعة انسجامهم مع بقية زملائهم اللاعبين.

فريق صعب

ووصف المدرب كاميلي مضيفه الوصل بالفريق الصعب، خصوصاً وانه استعد مبكراً وبشكل جيد للدوري وذلك من خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية وملاقاته لفريق اتحاد جدة لافتاً إلى أن فريق النواخذة دائماً ما يقدم افضل العروض أمام الوصل وأتمنى أن ننجح في العودة بنتيجة مرضية للإدارة والجمهور