الرمادي: بدايات الدوري صعبة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن بدايات الدوري دائماً ما تكون صعبة، مؤملاً ظهور فريقه بشكل جيد في مباراته الأولى لدوري الخليج العربي غداً أمام مضيفه النصر، وأوضح الرمادي أن عجمان لم يستقطب عدداً كبيراً من اللاعبين المواطنين ثقة في لاعبيه الذين قدموا مستويات جيدة خلال موسمين على التوالي، متمنياً المواصلة بالنهج نفسه، وقال إن التغيير الحقيقي حدث في ملف المحترفين الأجانب بضم 4 لاعبين جدد. وقال المدير الفني لعجمان إن الطموحات بطبيعة الحال هي البقاء ومن ثم التفكير في تحسين المركز كما حدث الموسم الماضي.

فريق كبير

وتحدث الرمادي عن منافسه «النصر»، ووصفه بالفريق الكبير الذي يجد الاحترام من كل المنافسين، مشيراً إلى أن النصر قام باستقطاب عدد من اللاعبين الجدد، ولكن بالنسبة له يركز فقط في فريقه ولا ينشغل بأي منافس زيادة عن اللازم، وقال إن التركيز أولاً على فريقه «عجمان».

وقال الرمادي إنه غير منشغل بما حدث في بداية الدوري الموسم الماضي عندما خسر عجمان في الجولات الأولى، مبيناً أن المعطيات مختلفة وخبرة لاعبيه اختلفت والمحترفين الأجانب أيضاً اختلفوا.

وأوضح أن 80% من التشكيل الذي يخوض المباراة جاهز وسيكتمل الاختيار لبقية التشكيل في التدريب الأخير الذي يجريه الفريق اليوم، وقال إن الفريق به لاعبون أصحاب مستويات متقاربة في معظم المراكز والبديل لن يكون أقل جاهزية من الأساسي.