الجزيرة يختتم استعداده للدوري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة تدريباته اليوم، على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، استعداداً لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه في افتتاحية الدوري مع شباب الأهلي دبي الجمعة على ملعب الأخير. وافتتح فخر أبوظبي موسمه بمواجهة النصر السعودي في كأس العرب للأندية الأبطال 13 أغسطس الجاري، ولم يظهر بالشكل المطلوب وخسر مواجهة الذهاب 2-1، واستكمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايرز المرحلة الإعدادية الأخيرة بإغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام، وخاض الجزيرة مباراتين وديتين فاز فيهما على عجمان 1-0، والظفرة 2-0.

وقد صرح كايزر المدير الفني عقب مواجهة النصر السعودي، أن إيجاد حلول للخط الخلفي وتباعد خطي الدفاع والوسط على قمة أولوياته، نتيجة لما أفرزته المباراة، ومشيراً إلى النواحي البدنية للاعبين تزداد مع كل مباراة يخوضها الفريق. وخلال الفترة الإعدادية الماضية اكتفى الجزيرة بثلاثة محترفين أجانب، ولم يكشف بعد عن هوية الأجنبي الرابع، حيث يضم الفريق البرازيلي ليوناردو والغاني اسانتي والكاميروني سبستيان سياني.

وقد أفرزت المواجهة الرسمية التي جمعت الجزيرة مع النصر السعودي، عودة بعض اللاعبين إلى مستواهم الطبيعي وأبرزهم الدولي علي مبخوت مهاجم الفريق، وصانع الألعاب خلفان مبارك، ولم يظهر الثلاثي الأجنبي ليوناردو وسياني واسانتي بالمستوى المطلوب خلال المباراة الرسمية. ويطمح الجهاز الفني للجزيرة في الحفاظ على السمعة الجيدة التي تركها مواطنه تين كات.