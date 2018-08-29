«الأبيض» يواجه «الساموراي» اليوم وعينه على النهائي

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الرابعة والنصف، عصر اليوم، «بتوقيت الإمارات» نظيره الياباني باستاد باكان ساري في مدينة بوقور ضمن مباريات المربع الذهبي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية .

وتأهل «الأبيض» إلى نصف النهائي بالفوز على منتخب كوريا الشمالية، ، بالدور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية 5-3.وتلقت بعثة منتخبنا الأولمبي في إندونيسيا التهاني ، من المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبدالله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بن هزام الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة .

جدارة

وأكد سكورزا المدير الفني لمنتخبنا ، أن تأهل الأبيض إلى المربع الذهبي جاء عن جدارة بعد المجهود الرائع خلال مباراة كوريا الشمالية موضحاً أن اللاعبين عوّضوا الإرهاق بالروح المعنوية العالية، وقال ، طموحنا التأهل إلى المباراة النهائية، ومواجهة اليابان صعبة سهلة وتتطلب تركيزاً عالياً خاصة أن منافسنا يمتاز بالسرعة والمهارات.

وأوضح سكورزا، أن مستوى الأبيض يرتفع من مباراة إلى أخرى وأصبحت للاعبين شخصية قوية ولا خوف عليهم من مواجهة أي منتخب، مجدداً ثقته بهم في تحقيق الطموحات . وأكد علي عيد مهاجم منتخبنا وصاحب هدف التعادل في مرمى كوريا ، أن الفرحة ستكتمل بالتأهل إلى النهائي والمنافسة بقوة على انتزاع الميدالية الذهبية.

مساهمة

أعرب محمد الشامسي حارس منتخبنا عن فرحته بمساهمته في تأهل الأبيض بعد تصديه لركلة جزاء ترجيحية في مباراة كوريا الشمالية، مشيداً بدور مدرب الحراس نادر لمياغري في رفع مستوى كل الحراس وقال: نصائح لمياغري سر تألقي.

وكشف أنه تلقى رسالة صوتية قبل مباراة كوريا الشمالية من علي خصيف قائد منتخبنا الوطني الأول والجزيرة حثه من خلالها على تقديم مستوى متميز وإثبات أنه من أفضل الحراس في الإمارات.

حراس المستقبل

وأكد نادر لمياغري مدرب الحراس، أن محمد الشامسي وسلطان المنذري وعبدالرحمن العامري هم حراس المستقبل نظراً لما يتمتعون به من بنية قوية وطول القامة إلى جانب الشخصية القوية وقدرتهم على تحفيز زملائهم.

وحضر جمال بوهندي مدير المنتخب الاجتماع الفني للمباراة، ويرتدي منتخبنا اللون الأبيض الكامل في المباراة مقابل الأزرق للمنتخب الياباني، وتم التأكيد على لعب أشواط إضافية في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل ثم ركلات ترجيحية في حال استمرار التعادل مع السماح بتبديل رابع خلال الأشواط الإضافية.