زملاء صنقور يتمنون له الشفاء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمنى عدد من نجوم شباب الأهلي دبي، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الشفاء والعودة السريعة لزميلهم عبد العزيز صنقور، إلى الملاعب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأول للكرة بالنادي، مما يعني غيابه عن فريقه طوال الدور الأول من دوري الخليج العربي، وكذلك غيابه عن المشاركة مع المنتخب الأول في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. لم يقيد شباب الأهلي دبي، صنقور، في قائمته الأولية التي تم تسجيلها في كشف الفريق الأول للموسم المقبل، والتي ضمت 17 لاعباً، لتوفير خانة خالية في القائمة، على أن يتم قيده خلال فترة القيد الشتوي المقبلة، وينتظر أن يكمل الفريق قيد باقي لاعبيه قبل مواجهة الجزيرة بعد غد الجمعة، في أولى جولات دوري الخليج العربي.

قائمة أولية

تضمنت القائمة الأولية لشباب الأهلي دبي، 17 لاعباً مواطناً، ولم يتم تسجيل أي من اللاعبين الأربعة الأجانب بالفريق، وهم الأرجنتينيان ماورو دياز وإيميليانو فيتشيو، والأكوادوري جيمي ايوفي الذين تم التعاقد معهم في فترة القيد الصيفية، إلى جانب البرازيلي لوفانور الباقي مع الفريق من الموسم الماضي.

كما لم تتضمن القائمة الأولية، صفقات اللاعبين المواطنين الصيفية، وهم أحمد خليل وأحمد العطاس وعبد الله النقبي، وضمت قائمة اللاعبين المسجلين كلاً من محمد إسماعيل، حسن إبراهيم، سعيد أحمد، ماجد حسن، وليد حسين، سالمين خميس، سيف يوسف، ماجد ناصر، عبد العزيز هيكل، وليد عباس، سعيد جاسم، إسماعيل الحمادي، حسن حمزة، محمد سبيل، محمد مرزوق، إسماعيل مبارك ومحمد جمعة غريب.