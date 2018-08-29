«عزيزي» تجدد رعاية «شباب الأهلي دبي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جددت شركة عزيزي للتطوير العقاري، رعايتها لنادي شباب الأهلي دبي لكرة القدم، للعام الثاني، «موسم 2018 -2019»، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي لكرة القدم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وتأتي الرعاية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين النادي وشركة عزيزي، وتأكيداً لالتزام الشركة بدعم المجتمع المحلي، وتشجيع الشباب الموهوبين في الدولة على ممارسة رياضة كرة القدم.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: نفخر ونتشرف برعاية نادي شباب الأهلي دبي لكرة القدم للعام الثاني، لتأكيد التزامنا إزاء المبادرات الرياضية الحكومية التي تدعم كرة القدم والمواهب الشابة، وتلتزم «عزيزي للتطوير العقاري» بتوفير المساندة اللازمة للأنشطة الرياضية محلياً ودولياً، بما يساعد على توفير الفرص المثالية أمام الشباب ذوي المهارات العالية لتحقيق أحلامه.

الجدير بالذكر أن «عزيزي للتطوير العقاري» كانت وقعت شراكة مع «ميدان»، تلتزم بموجبها بدعم نمو رياضة الفروسية في الدولة وخارجها، من خلال رعايتها لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في «أوستن بارك» في إنجلترا.

من ناحية وافقت لجنة دوري المحترفين، على طلب نادي شباب الأهلي دبي، بنقل مباراته أمام الجزيرة بعد غد، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، إلى استاد مكتوم بن راشد بدلاً من استاد شباب الأهلي دبي فرع العوير كما كان مقرراً.جاء طلب شباب الأهلي دبي، بسبب عدم اكتمال جاهزية استاد العوير، لاستقبال مباريات الفريق خلال الدور الأول من الدوري.