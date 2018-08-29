العين يؤدي تدريبه الرئيس اليوم

المصدر: العين: طلحة عبدالله

يؤدي العين مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة، في إطار برنامجه التحضيري للمواجهة التي تجمعه بالإمارات بعد غد الجمعة، لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وكان الفريق البنفسجي عاد إلى مناوراته الميدانية، أول من أمس، بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من جمهورية مصر العربية، حيث خاض الفريق هناك مباراة كأس السوبر أمام غريمه الوحدة على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالعاصمة المصرية القاهرة، وخسرها بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل بعد مواجهة دراماتيكية شهدت تقلبات لافتة في الأداء والنتيجة.

جاهزية اللاعبين

وعمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة، ويتطلع الزعيم للدفاع عن لقبيه بالدوري والكأس، فضلاً عن مشاركته في استحقاقات خارجية كبيرة ومهمة، حيث سيخوض لأول مرة في تاريخه منافسة مونديال العالم للأندية والتي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، كما يخوض بالصفة ذاتها مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فضلاً عن مشاركته في كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة من قبل الجهازين الفني والإداري واللاعبين خلال هذا الموسم.