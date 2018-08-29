العنبري:الحذر «عنوان» الجولة الأولى

المصدر: الشارقة-علي الظاهري

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الأول لنادي الشارقة، أن الجولة الأولى تعتبر صعبة دائماً أمام جميع الفرق يغلب عليها طابع الحذر. وكشف العنبري عن أبرز الغيابات في صفوف الفريق أمام الظفرة غدا، وهم: عبدالله غانم وحمد جاسم وماجد سرور بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي المشارك في «الآسياد»، إلا أن غياب اللاعبين سيشكل فرصة أمام بقية العناصر الأخرى، مشيداً بمستوى مجموعة اللاعبين المتواجدة القادرة على تلبية تطلعات الفريق في الموسم الجديد.

ظهور جيد

وأوضح العنبري إن الشارقة ظهر بصورة جيدة في الموسم الماضي، ويتطلع الفريق إلى المحافظة على المركز الذي أنهاه في الموسم الماضي من خلال التعامل بواقعية والمضي خطوة بخطوة إلى الأمام لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى وجود لاعبين اثنين انضما إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد ضمن فئة المقيمين.

من جهة أخرى كشف نادي الشارقة عن الزي الذي سيرتديه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من تصميم شركة «أديداس» العالمية للملابس الرياضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في مقر النادي وتحدث فيه إبراهيم محمد الجروان رئيس مجلس إدارة شركة الإستثمار ووائل المنوفي ممثل شركة «أديداس» بحضور محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبيد الشامسي عضو مجلس إدارة النادي المستشار القانوني وناصر سعيد بن عفصان المدير التنفيذي للنادي عضو مجلس إدارة النادي والدكتور إيهاب سالم المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.