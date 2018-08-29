اليماحي:تخطي «السماوي» أول هدف

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، جاهزية لاعبي (الذئاب) لخوض معترك المباراة الافتتاحية أمام بني ياس بعد غد الجمعة بملعب الفجيرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً مطولاً باللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده التشيكي إيفان هاشيك، وتم من خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة لخوض غمار الموسم الجديد، واضعين في الاعتبار ضرورة تخطي عقبة السماوي يوم الجمعة، من خلال المباراة الأولى والتي سيكون الفوز فيها مطلباً جماهيرياُ، منوهاً إلى أن كافة لاعبي الفجيرة على أهبة الاستعداد للمشاركة في اللقاء.

تسخير الإمكانيات

ووجه اليماحي الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، الذي يقوم بتسخير كافة الإمكانات للفريق الأول، ويوجه في ذات التوقيت بتذليل كافة العقبات، وفيما يتعلق بمواجهة بني ياس أكد اليماحي أن جميع اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية، وكلهم تواقون للمشاركة ضمن القائمة الأساسية التي ستخوض المباراة، منوهاً إلى أن المدرب إيفان هاشيك هو من يضع التشكيل المناسب للمباراة، مطالباً جماهير الفجيرة بضرورة التواجد والوقوف خلف اللاعبين في أول مباراة دورية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث إذا تحققت ستكون بمثابة بداية مثالية للذئاب مع انطلاقة دوري الخليج العربي، كما طالب اليماحي لاعبي الفريق الأول بضرورة الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وتطبيق الخطط والتركيز حتى يتحقق النصر على الفريق الزائر.