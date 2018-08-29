الظفرة يستعيد سلطان السويدي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، جهود المدافع سلطان السويدي ليعزز اللاعب صفوف فارس الغربية قبل المواجهة التي تجمعه بفريق الشارقة غداً الخميس، في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي موسم 2018-2019.

وانتظم اللاعب في تدريبات الظفرة منذ يومين، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية، والتي كان قد تعرض لها خلال معسكر الفريق الخارجي في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد، ليصبح أحد الخيارات المرشح خوضها مباراة الشارقة أمام الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش. كما انضم لتدريبات الفريق الثنائي إبراهيم سعيد وأحمد علي بعد عودتهما من الخدمة الوطنية، ومن المنتظر أن يخضعا لتدريبات مكثفة من أجل رفع مستوى لياقتهما الفنية والبدنية للاستعانة بهما في المباريات المقبلة، إذ لم يخض اللاعبان سوى عدد قليل من التدريبات مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويختتم الظفرة تحضيراته اليوم لمواجهة الشارقة في السادسة مساء غد الخميس على استاد حمدان بن زايد، إذ يطمح الفريق لبداية جيدة للموسم، خصوصاً وأن المباراة على ملعبه.