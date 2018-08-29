النصر يكشف عن الطقم الأساسي والاحتياطي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف نادي النصر عن الطقم الأساسي (الأزرق) والاحتياطي (العنابي) للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الكروي الجديد 2018-2019 الذي يدشنه العميد بمواجهة عجمان لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي بعد غد على استاد مكتوم بن راشد بالممزر.

وقدم العميد طقمه الجديد بطريقة مبتكرة عبر موقعه الرسمي، حيث نشر فيديو يتضمن صوراً للقمصان التي ارتداها الفريق منذ تأسيسه في 1945 إلى 2018، كما استعان الفريق بأبرز نجومه لتقديم الطقم الجديد يتقدمهم الفرنسي يوهان كاباي والثلاثي البرازيلي روزا ويوري وماركينيوس إلى جانب أحمد شمبيه وحبيب الفردان وأحمد الياسي.

ويحمل الطقم العلامة التجارية لشركة الأزياء الرياضية الأميركية «نايكيه»، التي انطلقت في رعاية فانيلة العميد الموسم الماضي.