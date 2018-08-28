تغريدة عموري تغضب جماهير العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تسببت تغريدة عمر عبد الرحمن لاعب العين السابق والهلال السعودي حالياً، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي يواسي خلالها نادي العين وجماهيره، بعد خسارة كأس السوبر أمام الوحدة يوم السبت الماضي، في إثارة غضب عدد من جماهير فريق العين، وقام البعض بالرد عليها باستياء واضح، مؤكدين أن عموري لا شأن له بنادي العين بعد رحيله منه بالمجان (حسب زعم عدد منهم).

وطالب المغردون عمر عبد الرحمن بالتركيز مع فريقه الجديد ونسيان العين، الذي نشأ وترعرع فيه كروياً، قبل أن يتركه ويذهب لغيره.

وكان عمر عبد الرحمن كتب مغرداً بعد نهاية مباراة العين والوحدة على كأس السوبر، «حظ أوفر لإخواني لاعبي نادي العين والجماهير على خسارة كأس السوبر الإماراتي، وإن شاء الله تتعوض في البطولات القادمة».

وحظيت التغريدة، بتفاعل لافت ومشاهدات كبيرة وتمت إعادة تغريدها أكثر من 3000 مرة ، حتى ساعة كتابة هذا الخبر .