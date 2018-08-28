داود علي يبحث عن مكانه في تشكيلة «النمور»

المصدر: الشارقة- علي الظاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، تحضيراته استعداداً لمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي للمحترفين على ستاد مدينة زايد يوم الجمعة المقبل. وشارك في التدريبات اللاعب المخضرم داود علي المنضم حديثاً إلى صفوف «النمور» قادماً من فريق دبا الفجيرة ليغير اللاعب وجهته بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل مدرب «النواخذة».

ويتطلع اللاعب إلى كسب ثقة المدرب البرازيلي فييرا خلال التدريبات، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية ، بعد جلوسه على دكة الاحتياط طويلاً في الموسم الماضي مع فريقه الأسبق شباب الأهلي-دبي. من جهة أخرى، أنهى اتحاد كلباء لكرة الصالات أول تجاربه الودية بالفوز على فريق القادسية الكويتي 4-2.