قرعة أغلى الكؤوس 3 سبتمبر في «دار الزين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يجري اتحاد الكرة مراسم قرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «أغلى الكؤوس» يوم 3 سبتمبر المقبل، في جامعة الإمارات بمدينة العين «دار الزين»، على هامش الاحتفال السنوي الذي سيقام في ختام الموسم الكروي، والذي سيعود بعد سنوات من إلغائه، حيث سيتم خلاله تكريم المتميزين في الموسم الكروي الماضي، ويشهد الاحتفال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين في الاتحاد، وسيتم توجيه الدعوة لعدد من الطلبة المتفوقين للمساهمة في مراسم القرعة.

وقررت لجنة المسابقات استمرار إقامة نظام القرعة عقب كل دور من أدوار المسابقة، بعد أن حققت تلك الفكرة الجديدة نجاحا كبيرا الموسم الماضي، وهي فكرة جيدة نالت الاستحسان بإضفاء مزيد من المتعة والإثارة في المنافسات، والبعد عن تقليدية النظام السابق، والذي يجعل من مجموعة حديدية وأخرى سهلة، وكل فريق يعرف من سيتقابل منذ بداية المسابقة حتى آخر مباراة، وفق جدول قرعة دور الستة عشر ونظام المجموعتين، وكان نظاما لا يتواكب مع الطموحات.

مسابقات الهواة

وينطلق موسم الهواة لكرة القدم يوم 7 سبتمبر المقبل، من خلال إقامة التصفيات الخاصة ببطولة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تقام بينها التصفيات، على أن يصعد فريقان إلى دور الستة عشر لينضما إلى الأربعة عشر فريقا المشاركة في دوري المحترفين، وتعتبر تلك المباريات بمثابة تحضير جيد للفريق وتهيئة لانطلاقة دوري الدرجة الأولى في نوفمبر المقبل.

حفل وقرعة

ويعمل اتحاد الكرة على إخراج حفل التكريم السنوي ومراسم القرعة في أفضل صورة، ويتوقع بالفعل أن تأتي متميزة من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الكرة للارتقاء بالمسابقة، سواء على المستوى الفني أو الإداري، خاصة في ظل تطوير البنية التحتية لعدد من أندية المسابقة، ولتلافي بعض السلبيات التي حدثت خلال النسخة الماضية.

جوائز الدرجة الأولى

ويكشف «البيان الرياضي» تفاصيل جوائز اتحاد الكرة لدوري الدرجة الأولى الماضي، والذي انتهى بفوز بني ياس باللقب وتأهله مع اتحاد كلباء، حيث سيتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين خلال حفل ختام الموسم، حيث نال جائزة أفضل لاعب مواطن، محمد خلفان المسماري لاعب الفجيرة الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي ونال 144 نقطة في معايير الاختيار. فيما نال محمد أحمد الحمادي لاعب بني ياس جائزة أفضل حارس مرمى، بعد أن دافع عن عرينه بكل بسالة خلال منافسات الدوري، وكان أحد أسباب فوز فريقه باللقب، ونال 123 نقطة.

أفضل لاعب صاعد

واستحق لاعب الفجيرة الشاب خالد عبد الله البلوشي نيل لقب أفضل لاعب صاعد، متفوقا على العديد من اللاعبين الشباب الذين منحتهم الأندية فرصة اللعب والظهور خلال الموسم الماضي، ونال خالد 71 نقطة في معايير الاختيار.

ونال مهاجم الحمرية المتألق ماركوس فينيسوس لقب أحسن لاعب أجنبي بعد أن لفت الأنظار بمستواه خلال الموسم الماضي، وكان حديث دوري الدرجة الأولى بعد أن نجح في تسجيل 21 هدفا اعتلى بها صدارة الهدافين، ونال اللاعب 144 نقطة.

أحسن إداري

أما جائزة أفضل إداري والتي شهدت تنافسا قويا بعد أن ظهر أكثر من إداري بمستوى طيب خلال إدارته للعمل مع فريقه، ولكن الجائزة ذهبت إلى يوسف عبد الله السعدي إداري الفجيرة، والذي نال 74 نقطة في معايير الاختيار.

وبعد ظهور بني ياس بمستوى متميز خلال الموسم المنتهي والفوز بلقب بطل الأولى، والعودة مرة أخرى إلى دوري الخليج العربي، فقد استحق مدربه جوران تيوفيغتيش مدرب بني ياس لقب أحسن مدرب بعد أن نال 131 نقطة في معايير الاختيار.

ورغم فوزه بجائزة أفضل لاعب أجنبي إلا أن ماركوس فينيسوس لاعب الحمرية، نال لقب هداف الدوري، برصيد 21 هدفاً ولفت الأنظار بمستواه.

التفوق العام

أحرز نادي اتحاد كلباء درع التفوق العام، بعد موسم مميز لفريق النمور خلال الموسم رياضياً وسلوكياً.