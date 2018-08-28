«النواخذة» يستعير سلطان حارس الظفرة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أعلن نادي دبا الفجيرة «النواخذة»، عن تعاقده مع حارس الظفرة المتميز عبد الله سلطان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي 2018- 2019، ووجه جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بالنادي دبا نيابة عن إدارة دبا الفجيرة الشكر لإدارة نادي الظفرة لموافقتها السريعة على إعارة الحارس سلطان، وسيكون أحد خيارات المدرب كاميلي مع بقية الحراس في الفريق، وهم محمد الرويحي وعبد الله قميش.

لافتاً إلى أنه تم الاستغناء عن الحارس سالم عبد الله، وأكد العبدولي أن وجود ثلاثة حراس سيخلق نوعاً من التنافس بينهم. ونوه العبدولي، بأن مباراة الوصل في افتتاحية دوري الخليج العربي، يوم الخميس المقبل، ربما لا تشهد وجود المحترف المغربي يحيى جبران الذي أصيب بكدمة في العضلة.