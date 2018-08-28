قميص شباب الأهلي دبي بلا نجوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي للموسم الجديد 2018-2019، بلا نجوم فوق شعار النادي، بعد قرار لجنة دوري المحترفين، بإلغاء النجوم التي كانت توضع على قمصان الأندية لتوضيح عدد مرات الفوز بدرع الدوري، والاقتصار فقط على وضع نجمة عن كل بطولة يفوز بها النادي في دوري أبطال آسيا.

قدم ماجد حسن ومحمد سبيل، لاعبا شباب الأهلي دبي، الزي الجديد للفريق، وكان باللونين الأحمر الكامل والأخضر الكامل، ولم تكن هناك نجوم فوق الشعار، مع العلم أن النادي سبق وتوج بدرع الدوري مواسم 1974-1975 و1975-1976 و1979-1980 و2005-2006 و2008-2009 و2013-2014 و2015-2016.

كان العين، ظهر بقميص عليه نجمة واحدة فوق شعار النادي، في مباراته أمام الوحدة في كأس سوبر الخليج العربي السبت الماضي، وترمز النجمة إلى فوز العين ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2003، وتهدف لجنة دوري المحترفين بقرارها، إلى إيقاف الجدل حول عدد مرات الفوز، والذي أثير عقب قراري دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، تحت مسمى شباب الأهلي دبي، ودمج الشارقة والشعب، تحت مسمى الشارقة.