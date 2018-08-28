«الأولمبي» إلى المربع الذهبي في «الآسياد»

المصدر: سيبينونغ - البيان الرياضي

تأهل منتخبنا الأولمبي، أمس، إلى المربع الذهبي لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في إندونيسيا، بفوزه على كوريا الشمالية 5-3 بركلات الترجيح في ربع النهائي، بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت باستاد باكانساري في سيبينونغ، ويعد «الأبيض» الأولمبي ممثل الكرة العربية في «الآسياد»، وأصبح قريباً من تحقيق ميدالية بشرط عبور مباراته المرتقبة غداً مع منتخب اليابان الذي تغلب على السعودية 2-1.

وفي مباراة منتخبنا وكوريا الشمالية سجل علي اليحيائي هدف منتخبنا في الشباك الكورية في الدقيقة 67 من الوقت الأصلي بمتابعة جيدة لتمريرة عرضية محرزاً الهدف بكرة رأسية قوية، وتقدم كيم يو-سونغ لكوريا الشمالية في الدقيقة 63، وتألق حارسنا محمد الشامسي، وتصدى ببراعة لمحاولات خطرة من الكوريين.

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث سجل منتخب الإمارات محاولاته الخمس بواسطة أحمد العطاس وزايد العامري وخالد إبراهيم وحسين عبدالله عمر وراشد محمد.

في المقابل أحرز منتخب كوريا الشمالية ثلاثة أهداف من أربع محاولات بواسطة كيم يو-سونغ وحانغ كوك-تشول وري اون-تشول، فيما أخفق سو جونغ-هيوك في تسديد المحاولة الرابعة.