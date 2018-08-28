الجزيرة يتفوق على الظفرة في ودية مغلقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاز الجزيرة على الظفرة 2 - 0 في المباراة الودية «المغلقة» التي جرت بينهما أول من أمس باستاد محمد بن زايد، في ختام استعدادات الفريقين لانطلاقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وغاب علي مبخوت مهاجم الفريق عن المباراة. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل الجزيرة هدفيه في الشوط الثاني عن طريق خلفان مبارك والبرازيلي ليوناردو.

الجدير بالذكر أن الجزيرة يبداأ مشواره في دوري الخليج العربي خارج ملعبه حيث يواجه شباب الأهلي دبي في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل باستاد العوير في ختام مباريات الجولة الأولى للدوري،ويسعى فخر أبوظبي للعودة بالثلاث نقاط إلى ابوظبي.