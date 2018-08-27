«الأبيض» الأولمبي يتحدى كوريا الشمالية في ربع النهائي

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات من مساء اليوم نظيره منتخب كوريا الشمالية، ضمن الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وعلى ستاد باكان ساري في مدينة بوقور يسعى الأبيض الأولمبي للفوز وحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب منتخب كوريا الشمالية في مواجهة من المنتظر أن تكون صعبة وقوية على الجانبين اللذين تأهلا إلى هذا الدور بعد أن تخطى الأبيض عقبة منتخب إندونيسيا صاحب الأرض والجمهور وتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 في مباراة ماراثونية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، فيما فاز منتخب كوريا الشمالية على بنغلاديش بثلاثية مقابل هدف. واختتم منتخبنا الأولمبي تحضيراته لمباراة الغد بأداء حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية في مدينة بوقور تحت قيادة المدير الفني البولندي سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة كل اللاعبين.

وقال المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي سكورزا إن طموح الأبيض اليوم هو الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن ثقته باللاعبين كبيرة جداً في الظهور بالمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق النتيجة التي تضمن للأبيض البقاء في جاكرتا حتى آخر يوم في البطولة.

وأوضح سكورزا أن الفترة الزمنية ما بين مواجهتي دور الستة عشر وربع النهائي كانت قصيرة جداً، لذلك حرصنا على منح اللاعبين راحة سلبية لنصف يوم لالتقاط الأنفاس خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الـ 120 دقيقة في المباراة الماضية.

وأضاف إلى أن عودة لاعب الارتكاز ماجد سرور للمشاركة مع المنتخب بعد انتهاء عقوبة الإيقاف تشكل إضافة قوية لتشكيلة الأبيض نظراً للقوة البدنية التي يتمتع بها اللاعب وقدرته على الربط ما بين الهجوم والوسط.

ودعا البولندي سكورزا الجميع، للوقوف خلف المنتخب ومساندته وتشجيع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق المطلوب.

من جهته أكد لاعب منتخبنا الأولمبي زايد العامري جاهزية كل زملائه اللاعبين لمواجهة كوريا الشمالية، حيث إن المعنويات مرتفعة جداً خاصة بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منتخب إندونيسيا على أرضه ووسط جمهوره.

وأضاف العامري أنه جاهز كذلك لمواصلة تألقه وهز شباك منتخب كوريا الشمالية بعد أن سجل في مرمى تيمور الشرقية هدفين وإندونيسيا هدفين، مشيراً إلى أن تعاون زملائه معه هو سبب تألقه وتسجيله للأهداف.

وأسهم العامري في تأهل الأبيض بعد أن تألق في المباراة الماضية بتسجيله هدفين خلال المباراة وهدفاً ثالثاً من ركلة الجزاء الترجيحية إلى جانب مهاراته الفنية العالية التي نالت إعجاب الجماهير الإندونيسية التي تابعت أحداث اللقاء.