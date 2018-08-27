ريجيكامب: الوحدة بالكامل كان نجم السوبر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أعرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس سوبر الخليج العربي، مؤكداً أن الفريق ككل كان نجم المباراة رغم المستوى المتراجع الذي ظهر عليه العنابي في الشوط الثاني، وأن التراخي الذي حدث لن يتكرر في المستقبل.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الفوز بالكأس: «أعتقد أن الجميع استمتع بما قدمه الفريقان على أرض الملعب، فقد مثل الوحدة والعين الكرة الإماراتية بشكل رائع، إذ جاءت المباراة في ظل أجواء رائعة وحافلة بالأهداف والإثارة حتى النهاية، وهو أمر كان في غاية الأهمية أن تخرج بهذا الشكل».

وأضاف: «جميع اللاعبين قدموا أداءً قوياً خصوصاً في الشوط الأول ولا يمكن اختصار مجهودات الفريق في المباراة في مراد باتنا وإسماعيل مطر فقط وإنما كان الفريق ككل في الموعد، نحن نمتلك عدداً من اللاعبين المتميزين في كل المراكز».

اعتراف

وعن التراجع المخيف في أداء العنابي في الشوط الثاني واستقباله ثلاثة أهداف بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة أوضح: «اعترف بأنه حدث نوع من التراخي في الأداء في الشوط الثاني بعد تسجيلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ولكن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل، ولكن يجب ألا ننسى أننا واجهنا العين بطل الدوري والكأس ويملك لاعبين على مستوى عال».

وأجاب ريجيكامب عن سبب تغيير قائد الفريق إسماعيل مطر قائلاً، «إن مطر بذل مجهوداً كبيراً في شوط المباراة الأول، ولكنه كان عائداً من إصابة قبل عدة أيام ولذلك فضلت استبداله خصوصاً بعدما تعرض لتدخل قوي من أحد لاعبي المنافس في الشوط الثاني، ولا أعتقد أن مطر يشعر بالغضب من تغييره كما اعتقد البعض ولكنه شعر بآلام وغادر دكة البدلاء على الفور لتلقي العلاج».