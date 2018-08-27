زوران:علينا نسيان الخسارة

المصدر: القاهرة- البيان الرياضي

أبدى الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين سعادته بأداء لاعبيه في الشوط الثاني من المباراة، مشيراً إلى أن الوحدة استحق الفوز كونه الأجهز من الناحيتين البدنية والذهنية ورغم ذلك استطاع لاعبو العين تقديم أداء قوي في شوط المباراة الثاني والعودة في النتيجة، مضيفاً: علينا تجاوز ما حدث في السوبر، والتركيز على استعداداتنا من أجل دوري الخليج العربي وإصلاح الأخطاء في المستقبل.

وأضاف: «المباراة انتهت وعلينا التركيز على تحضيراتنا لمباريات دوري الخليج العربي، موضحاً: واجهنا مشكلة في بداية اللقاء، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، ونجحنا في التعادل، ولكن سوء الحظ حال دون الفوز بعد أن ارتطمت كرة دياكيه في الدقائق الأخيرة بالعارضة».

ورفض زوران تحميل حسين الشحات مسؤولية الخسارة بعد إهداره ركلة جزاء ترجيحية، مؤكداً أن الشحات لاعب مميز.