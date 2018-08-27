17 لاعباً في قائمة شباب الأهلي دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام نادي شباب الأهلي دبي أمس، بتسجيل 17 لاعباً في قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، واقتصرت المرحلة الأولى من التسجيل، على اللاعبين المواطنين، ولم يتم تسجيل أي من اللاعبين الأربعة الأجانب أو من صفقات اللاعبين المواطنين الثلاثة، والذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ضمت القائمة كلاً من محمد إسماعيل، حسن إبراهيم، سعيد أحمد، ماجد حسن، وليد حسين، سالمين خميس، سيف يوسف، ماجد ناصر، عبد العزيز هيكل، وليد عباس، سعيد جاسم، إسماعيل الحمادي، حسن حمزة، محمد سبيل، محمد مرزوق، إسماعيل مبارك ومحمد جمعة غريب.