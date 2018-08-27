مروان بن غليطة: نرحب بسوبر إماراتي مصري

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

ثمن رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم المهندس مروان بن غليطة المستوى الفني الجيد الذي قدمه الفريقان، والمتعة التي شهدتها المباراة من تسجيل 6 أهداف والاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية، مشيراً إلى أن نجاح بطولة كأس السوبر على أرض مصر الشقيقة «بشرة خير» للموسم الجديد.

وعن إمكانية تنظيم سوبر إماراتي مصري يجمع بطلي الدوري في البلدين العين والأهلي، عطفاً على طرح محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الراعية لكأس السوبر، أكد بن غليطة أن العلاقات الإماراتية المصرية في أوج ازدهارها، وأن هناك تطابقاً وتعاوناً في مجالات عديدة وليس القطاع الرياضي فحسب، واتحاد الكرة يرحب بأي مبادرة تدعم كرة البلدين، بالتنسيق مع مسؤولي الناديين ورابطة دوري المحترفيـــن.