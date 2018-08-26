الفيفا يهنىء الوحدة بتتويجه بطلاً للسوبر الإماراتي

هنأ الاتحادي الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الوحدة بتتويجه بطلا لكأس السوبر الاماراتي بفوزه بركلات الترجيح على العين، بعد مباراة مثيرة شهدت عودة تاريخية للأخير من التأخر صفر-3 إلى التعادل 3-3، أمس السبت، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الوحدة بنتيجة 4-3.

وقال "الفيفا" في تغريدة عبر حسابه على تويتر مصحوبة بصورة جماعية للتويج: تهانينا لنادي الوحدة البداية المثالية للموسم بالتتويج بطلاً لكأس السوبر الإماراتي.

تهانينا لنادي #الوحدة البداية المثالية للموسم بالتتويج بطلاً لكأس السوبر الإماراتي! 🎉

👏🏆 🇦🇪#كأس_سوبر_الخليج_العربي#العين_الوحدة pic.twitter.com/sawEnlJ6ol

— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨