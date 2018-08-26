استطلاع «البيان» .. تأييد ضعيف لانطلاق الدوري 30 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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حظي قرار لجنة دوري المحترفين لكرة القدم بانطلاق دوري الخليج العربي الخميس المقبل (30 الجاري) بتأييد ضعيف حسب استطلاع البيان الرياضي على موقعه الإلكتروني و«تويتر» و«فيسبوك».

وأيّد المشاركون في استطلاع الصحيفة على موقعها الإلكتروني موعد الخميس ضربة لبداية الموسم الكروي الجديد بنسبة 51% بينما عارض 49% التاريخ المذكور.

واعتبر 54% من المشاركين في استطلاع البيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن انطلاق دوري الخليج العربي 30 الجاري، موعداً غير موفق، بينما ساند 46% قرار لجنة دوري المحترفين.

ورأى 58% من المشاركين في استطلاع الصحيفة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخميس المقبل موعد مناسب لانطلاق دوري الخليج العربي، في المقابل اعترض 42% على الموعد.

وكان عدد من النقاد الرياضيين والمسؤولين في الأندية طرحوا فكرة تأجيل انطلاق الدوري خلال الأيام الأخيرة، متعللين بأنه لا جدوى من لعب جولة واحدة أيام 30 و31 الجاري و1 سبتمبر ثم الركون إلى الراحة أسبوعين، لفسح المجال أمام معسكر المنتخب الذي يستعد لكأس آسيا، ثم لعب الجولة الثانية من الدوري. ويرى هؤلاء أنه من الأجدى اللعب دون انقطاع، خاصة أن الفِرق غير جاهزة بدنياً حتى الآن.

غير أن هذا الرأي يصعب تنفيذه على أرض الواقع، بسبب ضغط روزنامة الموسم التي تتخللها توقفات عديدة، منها مونديال الأندية في ديسمبر المقبل، وكأس آسيا من 5 يناير حتى 2 فبراير 2019.