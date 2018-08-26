«العنابي» ذهب يلمع في القاهرة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

توج الوحدة بطلاً لكأس السوبر الإماراتي في عام زايد، بعد فوزه على العين بركلات الترجيح (7-6)، في مباراة ماراثونية جرت بينهما مساء أمس على ملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالعاصمة المصرية القاهرة، وهذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها العنابي باللقب، مقابل 5 مرات للعين، وشهدت المباراة المثيرة تقلبات دراماتيكية حيث أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً 3- 0، سجلها كل من إسماعيل مطر (ق 4)، ومراد باتنا (ق 7)، وتيغالي (ق 40)، وفي الشوط الثاني هيمن العين على مجريات الأمور ليعادل النتيجة بعد أن سجل ثلاثة أهداف متتالية سجلها كل من ماركوس بيرغ (ق 62)، ودياكي من ركلة جزاء (ق 72)، وكايو لوكاس (ق 77)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، حيث نجح الوحدة في حسم الأمور لصالحه بعد أن سجل 4 ركلات مقابل 3 للعين لتنتهي المباراة لصالح «العنابي» (7- 6).

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وأقيم اللقاء وسط حضور جماهيري حاشد أضفى على أجواء الكلاسيكو مشاهد رائعة، وكانت سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضرة في ملعب المباراة حيث تم استذكار مآثره، احتفالاً بعام زايد، وبدأت فقرات حفل السوبر الإماراتي الذي نظمته شركة بريزنتيشن بالعزف على آلة الدرام، والطبل، قبل أن يتم عرض شعار الناديين، وبعدها بدأ الحفل الغنائي الذي أحياه المطرب محمود العسيلي، وقبل بداية اللقاء عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها كأس السوبر الإماراتي بجمهورية مصر العربية، بعد اللقاء الأول الذي جمع بين فريقي شباب الأهلي دبي والجزيرة الذي أقيم بنفس الاستاد عام 2016، والذي حسمه شباب الأهلي دبي لصالحه ليتوج باللقب.