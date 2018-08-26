4 مكاسب للإمبراطور في ذهاب «أبطال العرب»

المصدر: متابعة - العوضي النمر

يستأنف الإمبراطور الوصلاوي تدريباته، مساء اليوم، استعداداً لانطلاقة منافسات دوري الخليج العربي وملاقاة دبا الفجيرة يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك بعد عودة الفريق من مدينة جدة السعودية بعد انتهاء مباراته القوية أمام الاتحاد عميد الأندية السعودية، في دور الـ23 للبطولة العربية، والتي خرج منها الإمبراطور بأربعة مكاسب، حيث عاد بالتعادل الإيجابي الذي يسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر أقامته في زعبيل يوم 30 سبتمبر المقبل، كما تمكن من إحراج «العميد» بحضور 50 ألفاً من مشجعيه، لتزداد فرص الفريق في التأهل لدور الـ 16، كما كسب الفريق هدافاً جديداً، ومدرباً متميزاً.

ونجح الوصل في الخروج بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، وإحراج العميد أمام 50 ألفاً من جمهوره، وفي لفتة طيبة من الجماهير على الرغم من خسارة الفريق للسوبر السعودي أمام الهلال، ومع ذلك لم تدخل الرهبة نفوس لاعبي الوصل وكانوا نداً قوياً لزملائهم بالاتحاد السعودي، بل كان الفريق السباق في التهديف.

كما كسب الإمبراطور هدافاً جديداً وهو البرازيلي فينيسوس ليما الذي لعب أول مباراة رسمية له مع الوصل خلال تلك المباراة ونجح في تسجيل هدف الفريق، من خلال المتابعة الجيدة، ويعتبر فينيسوس ليما مكسباً للفريق وورقة رابحة تدعم جهود الفريق وتعوض غياب فابيو ليما المصاب، وعند شفائه سيكون هجوم الوصل مرعباً لفرق دوري الخليج العربي.

تبادل الدروع التذكارية بين إدارتي الوصل واتحاد جدة | البيان

مجموعة شباب

ولم يكن هذان فقط مكسبي الوصل، فقد كسب مجموعة من اللاعبين الشباب ، مثل الحارس يوسف الزعابي الذي تألق وزاد عن عرينه ببسالة، ولا شك أن عودته مكسب كبير للفريق والمنتخب، وكذلك مشاركة عبد الله جاسم وعبد الله صالح وعبد الله خميس وحمد البلوشي الذين قدموا مستوي طيباً ينبئ بأننا على موعد مع عناصر جديدة للأبيض خلال الفترة المقبلة.

مدرب متميز

وخلال مباراة الاتحاد السعودي الرسمية في البطولة العربية ظهرت قدرات الأرجنتيني جوستافو كنتيروس مدرب الوصل الجديد، حيث يعتبر هذا لمدرب مكسباً كبيراً للقلعة الوصلاوية، حيث يحسن اختيار لاعبيه للمباراة والاعتماد على تكتيك يتناسب مع قدرات وإمكانات اللاعبين، والأهم حسن قراءته لأحداث المباريات والتدخل بحنكة لقلب الموازين لصالح فريقه، ، ومع اكتمال صفوف الفريق سيكون للوصل كلمة مسموعة مع هذا المدرب القدير، مع شرط تعديل منظومة العمل الدفاعية، حيث كان الأداء الدفاعي أمام الاتحاد السعودي دون المستوى، وتلك النقطة السلبية في الأداء الوصلاوي لابد من العمل على تداركها .

شوط أول

وعن تلك المباراة يقول ياسر سالم لاعب الوصل، إننا انتهينا من شوط أول في تلك البطولة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد ووسط جمهوره الكبير، وأمامنا شوط ثاني يوم 30 سبتمبر نسعى من خلاله إلى تحقيق الفوز لنيل بطاقة التأهل للدور الـ16 للبطولة، وأضاف سالم قائلاً، إن النقطة التي خرج بها الفريق تعتبر مكسباً لكونها من فريق عريق قدم مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني، وفي أول مباراة رسمية للفريق هذا الموسم.

وتم على هامش المباراة تبادل الدروع التذكارية والهدايا بين إدارتي الوصل واتحاد جدة، حيث قام محمد الحمادي رئيس بعثة نادي الوصل بتبادل الدروع التذكارية مع إدارة نادي الاتحاد السعودي ، وشهد الاحتفال مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

نفي

نفى ياسر سالم تأثر الوصل بتعدد حالات الغياب مثل فابيو ليما وكابتن الفريق وحيد إسماعيل، وقال إن جميع لاعبي الفريق كانوا على مستوى المسؤولية والثقة المنوطة بهم ولم يقصروا، ولابد من توجيه الشكر لهم على أدائهم الرجولي الذي سيكون نهج جميع اللاعبين خلال المنافسات المقبلة.