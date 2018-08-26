الرمادي: «البرتقالي» جاهز بنسبة 80 % والطقس مزعج

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اطمأن الجهاز الفني لفريق عجمان على فريقه في آخر تجاربه قبل انطلاقة دوري الخليج العربي في المباراة الودية رقم 9 التي خاضها أمام فريق الإمارات أول من أمس وفاز فيها «البرتقالي» بهدفين دون رد في الشوط الأول عبر المحترفين الأجنبيين النيجيري ستانلي والسنغالي مامي تيام.

وقال أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان إن جاهزية الفريق للدوري تصل بنسبة 80% حتى الآن ويعمل الجهاز الفني على بلوغ الجاهزية المثالية قبل مواجهة النصر في بداية مشوار الدوري، ولم يخف الرمادي انزعاجه من الطقس الحار والرطب هذه الأيام، وقال إن ظروف الطقس صعبة تحتاج إلى خبرة من اللاعبين في توزيع مجهودهم وتحركاتهم داخل الملعب والأمر ينطبق على جميع الفرق.

وأشار الرمادي إلى أن العدد الكبير للمباريات الودية هو منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في فترات معتبرة، وستكون الفترة الحالية عبارة عن تمارين تكتيكية لوضع اللمسات الأخيرة للخطط ومعالجة بعض المسائل الفنية.

وقال الرمادي إن تجربة الإمارات الأخيرة تبدو مطمئنة، خاصة بالنسبة للعناصر الشابة التي بذلت مجهوداً كبيراً رغم صعوبة الطقس ، مضيفا أنه راضٍ تماماً عن الأداء لجميع اللاعبين خاصة تشكيل الشوط الثاني الذي شارك ضمنه عدد من اللاعبين الشباب.

وغاب عن تشكيل عجمان محترفه البرازيلي فاندر فييرا بسبب شد عضلي، وأوضح الدكتور طارق محمد صادق طبيب الفريق أن فييرا سيعود للتدريبات مع زملائه اعتباراً من اليوم ولا توجد أي أصابات أخرى وجميع اللاعبين في جاهزية بدنية جيدة.