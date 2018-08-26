6 رسائل من «البيان الرياضي» تلهب حماسة لاعبي «الأبيض» الأولمبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

شارك «البيان الرياضي» في حملة دعم الأبيض الأولمبي خلال مواجهة ماليزيا صاحب الأرض والجمهور في دور الـ16 لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الأندونيسية جاكارتا، من خلال بث 6 رسائل مصورة لمختلف شرائح المجتمع لحث اللاعبين على الأداء القوي والسعي لتحقيق الفوز على صاحب الأرض لتقديم عيدية لجماهير الإمارات، وكانت لتلك الرسائل سبب لزيادة حماس اللاعبين وعدم الرهبة من الجمهور وتحقيق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية وإقصاء صاحب الأرض.

رموز المجتمع

جاءت فكرة الرسائل المصورة من مدير المنتخب الخلوق والدؤوب في عمله جمال بوهندي، حينما شعر أن كل الأجواء مشحونة ضد الأبيض بسبب مباراة صاحب الأرض والجمهور فأراد أن يبعث الطمأنينة في نفوس اللاعبين، وزيادة حماسهم لتقديم أداء جيد يؤدي إلى تحقيق الفوز، فقام بالاتصال بعدد من رموز المجتمع والرياضية والإعلام، وطلب منهم رسائل مصورة يتم بثها على اللاعبين خلال المحاضرة الفنية التي تسبق المباراة، واستجاب لتلك المبادرة الدكتور أحمد المنصوري ممثلاً عن مجتمع الإمارات المدني، وبدر حارب ممثلاً عن اللاعبين القدامى، وفيصل عيسى ممثلاً عن الإعلام المرئي، ومندوب «البيان الرياضي» ممثلاً عن الصحافة، والفنان فايز السعيد ممثلاً عن الفن والفنانين، ورغم ظروف انشغاله لم يترك إسماعيل راشد الفرصة للمساهمة من خلال رسالة صوتية.

زيادة الحماس

وتم عرض تلك الرسائل على اللاعبين خلال المحاضرة الفنية، مما ترك انطباعاً طيباً في نفوس اللاعبين، وارتفعت معنوياتهم حينما وجدوا كل شرائح المجتمع تساندهم وتشد من أزرهم وتطالبهم بالأداء القوي وتقديم عيدية لجماهير الوطن في عيد الأضحى المبارك، ونزلوا إلى الملعب ولديهم حماس كبير، وتقدموا بهدف ثم هدفين ولكن الفريق الإندونيسي شدد من هجومه بمساندة جماهيره ونجح في التعادل، مما استدعى اللجوء لركلات الجزاء وكان أداء لاعبينا أفضل وتركيزهم أعلى مما أمكنهم من تحقيق الفوز.

لقاء كوريا

ويتأهل الأبيض لدور الثمانية ويتقابل مع نظيره منتخب كوريا الشمالية الذي تأهل على حساب منتخب بنغلاديش بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقام المباراة غداً في الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات باستاد باكان ساري بجاكارتا.

وعاد الأبيض للمران، مساء أمس، من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية، ويسعى الجهاز الفني إلى تدارك بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على أداء الفريق في مباراة أول من أمس من أجل التأهل لدور الأربعة.