كأس زايد.. سوبر إماراتي مصري في ديسمبر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أعلنت شركة برزنتيشن سبورتس، على لسان رئيس مجلس الإدارة محمد كامل، عن تنظيم مباراة كأس السوبر المصري الإماراتي بشعار (كأس زايد)، وتجمع بين العين بطل دوري الخليج العربي لكرة القدم، والأهلي بطل الدوري المصري، وذلك في مطلع شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، على أن يتواصل السوبر بين بطلي البلدين الشقيقين، خلال الأعوام المقبلة.

وتحتضن القاهرة اليوم مباراة السوبر الإماراتي التي تجمع العين والوحدة والمقررة بملعب استاد 30 يونيو اليوم بالقاهرة، وأشاد عبدالله الجنيبي رئيس لجنة دوري الخليج العربي للمحترفين بالاستقبال الذي حظي به الإماراتيون من الشعب المصري، وقال إن إقامة السوبر الإماراتي في القاهرة جاء تكريساً للحب المتبادل بين شعبي مصر والإمارات.