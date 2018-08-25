الوصل يقتنص «نقطة عربية» من الاتحاد السعودي

المصدر: دبي - العوضي النمر

اقتنص الوصل نقطة ثمينة من الاتحاد السعودي بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ظهر الفريقان بمستوى طيب خلال الشوط الأول، وفاجأ الوصل مضيفه وجماهيره بهدف التقدم بعد 13 دقيقة، حينما سجل فينيسيوس دي ليما، ليقدم أوراق اعتماده لجمهور الوصل، وشدد أصحاب الأرض من هجومهم، واستغل الاتحاد بعض الأخطاء الدفاعية للوصل، ونجح كريم الأحمدي في إدراك التعادل بعد نصف ساعة من بداية اللقاء، وتألق يوسف الزعابي حارس الوصل في الذود عن مرماه بتميز، وأنقذ أكثر من كرة خطرة، ويستحق نجومية المباراة. فيما نشط الاتحاد وكثف هجومه، ولكن كراته اصطدمت بدفاع الوصل وحارسه.

ولعب الاتحاد آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد قاسم للإنذار الثاني.

وشهد المباراة 50 ألف متفرج، وعاد الوصل إلى دبي عقب انتهاء المباراة مباشرة، ليستعد لانطلاقة الدوري.