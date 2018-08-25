العيـن والوحدة.. سـوبر «عام زايد» في القاهرة الليلة

المصدر: متابعة ـ طلحة عبدالله، محمد محسن، عماد الحسيني

يلتقي العين والوحدة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) بالعاصمة المصرية القاهرة، على لقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، في أمسية رياضية تجمع قطبي الكرة الإماراتية على أرض الكنانة في «عام زايد»، وتعكس العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين وجماهيرهما، ويستذكر خلالها مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.



يخوض العين اللقاء بوصفه بطلاً للدوري والكأس، فيما يشارك الوحدة باعتباره وصيفاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأعلنت الشركة المنظمة للحدث الإماراتي الكبير اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالمواجهة مساء اليوم، فيما أكمل الفريقان جاهزيتهما بمران أخير أجرياه أمس بعد وصولهما تباعاً إلى القاهرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها كأس السوبر الإماراتي بجمهورية مصر العربية بعد اللقاء الأول الذي جمع شباب الأهلي دبي والجزيرة عام 2016، وزحفت أعداد من جماهير الفريقين خلفهما إلى العاصمة المصرية لمساندة اللاعبين وتعزيز دوافعهم المعنوية، وسبق للعين الفوز باللقب 5 مرات، فيما حصل عليه غريمه الوحدة 3 مرات، ويتوقع أن تشهد المباراة تنافساً محموماً على أرضية ملعب المباراة يرافقهما تشجيع حماسي في المدرجات بسبب الخصوصية التاريخية لمواجهات الفريقين، كما يتوقع أن تكون الندية حاضرة طول زمن اللقاء، حيث يملك الفريقان كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة والمقدرات الفنية العالية.





جهوزية



كان الزعيم قد وصل صباح الخميس الماضي وأجرى أمس حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي حرص على التأكد من جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة، وذلك بعد إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الخطط التكتيكية والفنية المتنوعة، وأدى اللاعبون التمارين بروح معنوية عالية ولياقة بدنية مرتفعة رغم الوصول المتأخر وعدم إجراء تدريبات أمس بسبب اكتمال الترتيبات المتعلقة بالملعب المخصص لتمرين الفريق.



وسيفقد العين في لقاء اليوم مدافعه الدولي القوي إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي جرى نهاية الموسم الماضي بين العين والوصل على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي والذي انتهى لمصلحة العين بهدفين مقابل هدف، وحسب اللائحة ففي حالة حصول أي لاعب على بطاقة حمراء في آخر مباراة بالموسم فسيتم ترحيل عقوبة الإيقاف للموسم الجديد تلقائياً.



وأكد عدد من نجوم العين جهوزية الفريق لخوض اللقاء وتحقيق الفوز والحصول على اللقب السوبر، وأشار المدافع المتميز محمد فايز في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي إلى أن مباراة العين والوحدة تعتبر أفضل بداية للموسم الكروي الجديد، وقال: «نقل المباراة إلى القاهرة فرصة رائعة ليقدم الفريقان الأداء القوي الذي يعكس الصورة المشرفة لكرة القدم الإماراتية للجماهير المحبة للناديين في «أم الدنيا» جمهورية مصر العربية الحبيبة»، وأردف: «نحن جاهزون لتحدي المنافسة على لقب أول بطولة رسمية محلية في الموسم الكروي الجديد أمام الوحدة، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، ولكننا عازمون على العودة من مصر بلقب السوبر مع الاحترام لطموحات الوحداوية».



ويتطلع العين لبداية مثالية يدشن بها موسمه الجديد الذي يواجه فيه العديد من التحديات القوية، أبرزها الدفاع عن لقبيه بدوري الخليج العربي لكرة القدم، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركته في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة ديسمبر المقبل باعتباره بطلاً للدوري، فضلاً عن خوضه منافسة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تعتبر هدفاً رئيساً للنادي وجماهيره بالموسم الجديد.



استقرار



من ناحيته يخوض العنابي المباراة بثبات نظراً للاستقرار الذي يشهده الفريق من حيث تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب، وقيادته للفريق للموسم الجديد، بعدما قاد العنابي إلى التتويج ببطولتي كأس الخليج العربي، والسوبر للمرة الثالثة على حساب الجزيرة، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في قائمة ترتيب فرق الدوري، والعامل الثاني والذي يجعل الوحدة ثابتاً أمام غريمه العين ويصبح نداً قوياً، الإبقاء على الثلاثي الأجنبي: الأرجنتيني سبستيان تيجالي هداف الفريق للموسم الماضي وصاحب الترتيب الثاني في قائمة الهدافين بـ23 هدفاً بعد هداف العين السويدي ماركوس بيرغ، ومسيرته تمتد مع العنابي لـ5 سنوات ولقبته الجماهير بالجلاد؛ نظراً لمهاراته في هز الشباك وسرعة الانقضاض على المنافس، وتيغالي نفسه قد فاز بلقب الهداف موسم 2015- 2016، ودخل نادي المئة كهداف تاريخي للوحدة، بالإضافة إلى الإبقاء على خدمات المحترفين المغربي مراد باتنا، والكوري ريم؛ ما يعزز من الانسجام والتأقلم بين الثلاثي وزملائه في الملعب، في المقابل يتوقع ضعف جاهزية المحترف الرابع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، بالإضافة إلى الظهير أيسر حسين عباس نظراً لانضمامهما مؤخراً إلى صفوف الفريق والتحقا في اليومين الأخير لمعسكر الفريق الإعدادي بالنمسا.



ويعتبر الأسطورة إسماعيل مطر أيقونة أصحاب السعادة وقائدهم حتى إن لم يشارك إلا في جزء من المباراة؛ لأنه يلهب حماس زملائه اللاعبين سواء كان داخل الملعب أو حتى على دكة البدلاء، وطالما شارك «سمعة» في جزء من مباريات مهمة وقاد فريقه إلى الفوز في أوقات صعبة.



وفاز الوحدة بلقب كأس سوبر الخليج العربي 3 مرات وكانت في 2001-2002 و2011-2012، وعانق اللقب الموسم الماضي 2017-2018 على حساب الجزيرة 2-0، وجمعت بينهما المباراة على استاد بني ياس، ويطمح العنابي في العودة إلى العاصمة أبوظبي بالنسخة الرابعة على حساب العين.



حرمان «الزعيم» من المران



سادت أجواء من الاستياء وسط المعسكر البنفسجي وجمهور نادي العين بعد إلغاء التدريب الرئيس للفريق، الذي كان يفترض أن يجريه الفريق، أول من أمس.وحسب مصادر البيان الرياضي، بدأت القصة عندما طلب من الفريق العيناوي تأجيل التدريبات لمدة نصف ساعة من السابعة إلى السابعة والنصف ، وبالفعل استجاب إداريو العين وأبلغوا اللاعبين بتأخير موعد التدريب، وفي الموعد المحدد وعندما كانت حافلة العين في طريقها إلى الملعب أخبرهم المرافق من الشركة المنظمة أن ثمة مشكلة حدثت بالملعب الذي كان يفترض أن يتدرب عليه الفريق، ولذلك سيتم تحويل التدريبات إلى ملعب القاهرة الدولي، لكنهم اصطدموا أيضاً بعدم إنارة الملعب الجديد واضطروا للانتظار داخل الباص أكثر من ساعة ونصف الساعة قبل أن يعودوا إلى الفندق، حيث قام المدرب زوران بإخضاع اللاعبين إلى تدريبات خفيفة لفك العضلات وسط أجواء من الاستياء البالغ.







ثقة



محمد أحمد: عازمون على خطف اللقب





يرى مدافع نادي العين، الدولي، محمد أحمد، أن مواجهة الوحدة على لقب السوبر الإماراتي اليوم يتطلب تركيزاً عالياً منذ البداية وحتى النهاية، لافتاً إلى أن التحضيرات للمباراة مضت بصورة عادية شأنها شأن الإعداد لأية مباراة أخرى، وهم عازمون على إظهار أفضل ما لديهم من أجل تحقيق النتيجة التي تقودهم لتحقيق الفوز والحصول على اللقب الليلة.وقلل المدافع العيناوي ، من تأثير النتائج القوية التي حققها فريقه على الوحدة في الموسم الماضي على مباراة اليوم، موضحاً أن المواجهات السابقة أصبحت في حكم الماضي واليوم نحن أمام تحدٍ جديد، ونتعامل مع المواجهة بفكر جديد وندرك أن المنافس لديه طموحاته المشروعة في تحقيق الفوز، غير أن العين بشخصيته القوية وإمكانياته الكبيرة يتطلع إلى الخروج بأكبر حصيلة من الإنجازات. القاهرة ـ البيان الرياضي





تأكيد



العنزي: روح معنوية عالية



أكّد مدافع العين الدولي مهند العنزي أن فريقه في أتم الجاهزية لمواجهة الوحدة على لقب كأس السوبر ، وقال: الروح المعنوية عالية والرغبة كبيرة في العودة من القاهرة بالكأس وحصد أول بطولة رسمية في الموسم الحالي، الذي تنتظرنا فيه تحديات كبيرة ، محلياً وقارياً وعالمياً، وعن حظوظ فريقه في التتويج باللقب، قال: «في كرة القدم الحظوظ تكون متساوية قبل انطلاقة أي مباراة مهما كان تصنيف الفريقين المتنافسين، وتأتي الأفضلية بالعطاء والالتزام والجدية، وثقتنا في المولى عز وجل وفي أنفسنا كبيرة جداً، وندرك جيداً ما المطلوب منا في مواجهة الوحدة، وسنعمل على إظهار روح القتال والتعامل بالتركيز المطلوب منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية، مع الاحترام للفريق المنافس. القاهرة ـ البيان الرياضي



«محاربو السرطان» يتفاعلون مع زيارة نجوم «الزعيم» و«العنابي»



حظيت زيارة نجوم فريقي الوحدة والعين لمستشفى 57357، «مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية»، بتفاعل لافت من الأطفال المرضى «محاربو السرطان»، وجاء ذلك على هامش الفعاليات المصاحبة لمباراة سوبر كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي يتزامن مع «عام زايد».وتركت الزيارة أثراً طيباً في نفوس الأطفال وذويهم بالمستشفى.

وفدا العين والوحدة خلال زيارة مستشفى 57357 | البيان





وأكّد اللاعب مهند سالم العنزي، حرص نادي العين على المشاركة الفاعلة ودعم جميع الفعاليات المجتمعية والمبادرات الإنسانية، داخل وخارج الدولة، الأمر الذي بدا واقعاً ملموساً لنا خلال الزيارة، وذلك عندما تملكتنا مشاعر الفخر والسعادة لحظة دخولنا «جناح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بالمستشفى، إلى جانب الأجنحة التي تحمل أسماء أصحاب السمو شيوخ الإمارات.من ناحيته أكّد فهد مسعود الجنيبي، إداري فريق كرة القدم بنادي الوحدة، بالغ سعادته بزيارة مُحاربي السرطان.



وشكر فهد مسعود رابطة دوري المحترفين على تنسيق الزيارة التي قام بها وفدٌ من نادي الوحدة، إلى جانب وفد من نادي العين، وقال «سُررنا بهذه الزيارة التي اطلعنا من خلالها على منظمة عمل متكاملة يُقابلها إصرار الأطفال والمرضى على مُحاربة هذا المرض». القاهرة: البيان الرياضي





جمعة الجنيبي:الجميع فائز في «عام زايد»



أكد المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية، على أن اختيار مصر لاستضافة كأس سوبر الخليج العربي، هو اختيار موفق ويكشف عن العلاقة الوثيقة بين البلدين، وتمنى أن تكون أمسية كروية تكشف عن مدى تطور الكرة الإماراتية.

جمعة الجنيبي وأشرف صبحي وعبد الله الجنيبي خلال المؤتمر | البيان





وتقام مباراة السوبر مساء اليوم بين فريقي الوحدة والعين، على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، واعتبر الجنيبي أن طرفي المباراة فائزان، ولا يوجد فائز وخاسر. وقال الجنيبي، خلال مؤتمر صحفي عقد للكشف عن تفاصيل اللقاء، إن المباراة تتزامن مع «عام زايد»، احتفالاً بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وأثنى سفير الدولة لدى القاهرة على التعاون الذي أبدته كافة الجهات المصرية، منذ الشروع في إقامة اللقاء، فقد تم التنسيق مع وزارة الرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، الذي قدم دعماً غير محدود، وقام بالتنسيق مع القيادة السياسية والجهات الأمنية.



علاقات



من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن استضافة مصر لمباراة السوبر الإماراتي، أمر جيد للغاية، ويساعد في توطيد العلاقات بين كافة الشعوب، مشدداً على أن هناك علاقة قوية للغاية بين الشعبين المصري والإماراتي.



وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للسوبر الإماراتي: «السوبر الإماراتي يختلف هذا العام، لأنه يحمل اسماً عزيزاً على كل المصريين، وهو اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأشار صبحي إلى أن هناك ربطاً كبيراً بين ذكرى زايد وبطولة السوبر الإماراتي، مشدداً على أن المباراة سوف تليق بهذا الحدث التاريخي، مؤكداً على وجود اهتمام إعلامي وشعبي كبير بهذه المباراة.

ويستضيف ملعب 30 يونيو «الدفاع الجوي» مباراة السوبر الإماراتي الثامنة عشرة، في العاشرة مساء اليوم، بين فريقي العين والوحدة، بتنظيم من شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية.



من ناحيته قال عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، إنه تم اختيار مكان محبب إلى الإماراتيين، وهو مصر، من أجل افتتاح الموسم الكروي الجديد على أرضها. وأضاف ناصر الجنيبي، أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر فعاليات رياضية إماراتية، بدءاً من سباقات الخيول، وماراثون الشيخ زايد، كما استضافت مصر كأس السوبر الإماراتي في عام 2016.





زوران: قادرون على الفوز في غياب عموري



قال زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إن العين قادر على تحقيق لقب السوبر على الرغم من رحيل النجم عمر عبدالرحمن عموري عن صفوف الفريق، وأضاف أنه يحترم كرم الضيافة واستضافة مصر لبطولة السوبر الإماراتي، لكنه كان يتمنى أن تقام البطولة في الإمارات؛ لأن الإعداد هناك كان سيتم بشكل أفضل.

جانب من المؤتمر الصحفي لمدرب العين | البيان

وأضاف قائلاً: «اليوم سيكون أول مران للفريق بالقوام الكامل، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين الدوليين مع المنتخب». واستطرد قائلاً: «علينا أن نتناسى قضية انتقال عموري إلى نادي الهلال السعودي، فنحن قادرون على تحقيق الإنجازات من دونه، وعلينا العمل دون عموري في الفترة المقبلة».



وعاد ليقول: «سعيد جداً بانضمام المصري يحيى الشريف الذي يبلغ من العمر 20 عاماً لصفوف الفريق الأول، وأعتقد أنه خلال الشهور المقبلة سيكون له دور كبير ». وعن المشاركة في البطولة العربية قال : « كان علينا الالتزام بقرارات الاتحاد الإماراتي، وليس من المعقول أن نلعب البطولة العربية بعد 12 يوماً من الإعداد للموسم الجديد، وبعدها نفقد 9 لاعبين لصالح المنتخب».





ريجيكامب: صراع الأقوياء على لقب غال

لورينت ريجيكامب خلال المؤتمر | البيان





قال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إنه يسعى إلى الفوز باللقب الغالي من خلال الفوز بمباراة السوبر الإماراتي، أمام فريق العين. وأضاف ريجيكامب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن العين فريق قوي، وسوف يواجه الوحدة وهو فريق قوي أيضاً، فالوحدة والعين أفضل فريقين.



واستطرد قائلا: «أعتقد أن رحيل (عموري) عن العين، يعتبر خسارة قوية للفريق، ولكن العين يمتلك لاعبين على أعلى مستوى».