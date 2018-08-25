الأبيض الأولمبي يواجه كوريا الشمالية في ربع النهائي

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تأهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في جاكرتا، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 في المباراة التي جرت أمس بإستاد ويباوا ماكيتي وسط حضور أكثر من 25 ألف متفرج.

ويواجه منتخبنا في دور الثمانية نظيره منتخب كوريا الشمالية الذي تأهل على حساب منتخب بنغلاديش بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقام مباراة دور الثمانية الإثنين، وذلك بإستاد باكان ساري بالعاصمة جاكرتا.

إثارة

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، حيث افتتح الأبيض باب التسجيل عن طريق زايد العامري في الدقيقة «20» من ضربة جزاء، قبل أن يسجل منتخب إندونيسيا هدف التعادل في الدقيقة «52» عن طريق ألبيرتو كوستا، وفي الدقيقة «65» أحرز زايد العامري الهدف الثاني لمنتخبنا كذلك من ضربة جزاء، بعدها سجل ستيفانو جانيتي هدف التعادل لمنتخب إندونيسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة. وفي الشوطين الإضافيين استمر التعادل الإيجابي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسم فيها منتخبنا الأولمبي الفوز 4-3.

وسجل لمنتخبنا في ركلات الجزاء الترجيحية أحمد الهاشمي وزايد العامري وخالد إبراهيم وحسين عبدالله، فيما أضاع عبدالله غانم ركلة ترجيحية.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، وللدفاع أحمد راشد وسالم سلطان وخالد إبراهيم وإسماعيل خالد، وللوسط محمد العطاس وشاهين الدرمكي وراشد عمر ومحمد خلفان، وفي الهجوم الثنائي زايد العامري وعلي عيد.

تبديلات

وأجرى مدرب منتخبنا 4 تبديلات خلال المباراة، حيث أشرك عبدالله غانم وأحمد الهاشمي وحسين عبدالله وحمد جاسم بدلاً من راشد عمر وشاهين الدرمكي وعلي عيد ومحمد العطاس. أدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي مكون من إيفانز روبيرت (ساحة) وعلي محمد من باكستان (مساعداً أول) ونوخريت راووت من تايلند (مساعداً ثانياً) ورابيش نيفون من سريلانكا (حكماً رابعاً) وشان شونغ من هونغ كونغ (مراقباً للمباراة).