وزير الرياضة المصري: "السوبر الاماراتي" يسهم في دعم السياحة

المصدر: وام

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ان بطولة كأس السوبر الاماراتي تسهم في دعم السياحة في مصر بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص وفرصة متميزة للتعريف بمنشآت مصر الرياضية.

جاء ذلك خلال الجولة السياحية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" على هامش استضافة مصر لبطولة كأس السوبر الاماراتي، شارك فيها فريق نادي العين، الذي يلتقي غدا نظيره الوحدة على استاد الدفاع الجوي في مباراة تسبقها مجموعة من الفاعليات الفنية والأنشطة في اطار مشاركة مصر احتفال الامارات بـ 100 عام على مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري ان مباراة كأس السوبر الاماراتي هي تجمع عربي للرياضيين الاماراتيين مع نظرائهم المصريين في اللعبة الشعبية الأولى في مصر ..متمنيا التوفيق لفريقي العين و الوحدة.