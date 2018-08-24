الوصل والاتحاد.. موقعة الأشقاء في كأس العرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

يحل الإمبراطور الوصلاوي ضيفاً على فريق الاتحاد السعودي في أول مواجهة بينهما ضمن ذهاب الدور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، حين يتقابل الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت الإمارات، ويأمل الفريقان تقديم مستوى متميز في الانطلاقة الأولى لكليهما. وتقام البطولة بنظام خروج المهزوم بداية من دور 32 ويقام لقاء الإياب في دبي يوم 30 سبتمبر المقبل.

يطمح الوصل إلى الظهور المتميز على الرغم من غياب نجمه الهداف فابيو ليما للإصابة، وكذلك كابتن الفريق وحيد إسماعيل، ولكن عودة الدوليين ومعهم العناصر المتميزة المنضمة حديثاً للفريق مثل حميد عباس وخميس إسماعيل وفينيسيوس دي ليما من شأنها أن تعزز من مكانة الوصل خلال المواجهة المثيرة، سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من طموحه خلال لقاء الإياب.

ويسعى الاتحاد إلى مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر أمام الهلال في السوبر السعودي الأسبوع الماضي.