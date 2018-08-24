الأولمبي يتطلع إلى ربع النهائي عبر بوابة إندونيسيا

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت جاكرتا، الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، نظيره الإندونيسي، ضمن دور الستة عشر لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة جاكرتا، وعلى ستاد ويباوا ماكيتي بقلب مدينة بيكاسا، حيث يسعى الأبيض الأولمبي للفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، على حساب صاحب الضيافة المنتخب الإندونيسي في مواجهة من المنتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً يصل إلى أكثر من 25 ألف متفرج، وكان منتخبنا الأولمبي تأهل إلى الدور الثاني ضمن المنتخبات الأربعة صاحبة المركز الثالث في المجموعات الست، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، التي ضمت منتخبات الصين وسوريا وتيمور الشرقية، حيث جمع 3 نقاط، بعد فوزه على تيمور الشرقية بأربعة أهداف لهدف، مقابل خسارتين من سوريا بهدف دون رد، ومن الصين بهدفين لهدف.

أحمد راشد

منتخبنا جاهز

واختتم الأبيض كل تحضيراته لمواجهة اليوم المصيرية بأداء حصتين تدريبيتين على أحد الملاعب الفرعية في مدينة بيكاسا، التي وصل إليها أعضاء البعثة قبل ثلاثة أيام، بعد أن فضل الجهاز الفني البقاء في مدينة باندونغ 24 ساعة لمنح اللاعبين راحة لمدة أطول، وشارك في التدريبات كل اللاعبين، وقام الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الأولمبي متمثلاً بالدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة ومترف الشامسي مشرف المنتخب وجمال بوهندي مدير المنتخب بتجهيز اللاعبين من الناحية النفسية والمعنوية وتهيئة كل الأجواء المناسبة لهم، من خلال الاجتماعات اليومية معهم، وحثهم على الظهور بالمستوى الذي يليق بسمعة الكرة الإماراتية، ونسيان مباريات الدور الأول والتركيز على مباراة اليوم والالتزام بتعليمات الجهاز الفني خاصة في مسألة تطبيق الخطة وتوزيع المجهود طوال المباراة.

غياب

وغاب عن التدريبات لاعب الوسط جاسم يعقوب الذي عاد إلى البلاد، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له حاجته للعلاج والراحة إثر الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية خلال مباراة تيمور الشرقية، وسيفتقد منتخبنا غداً لجهود لاعب الارتكاز ماجد سرور لحصوله على إنذارين في دور المجموعات

تعافي الدرمكي

ومن جهته أكد طبيب منتخبنا الأولمبي الدكتور محمد بالعربي، جاهزية لاعب الوسط شاهين الدرمكي للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام المنتخب الصيني، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد هناك أي إصابات مقلقة والكل جاهز.

المعنويات مرتفعة

وبدوره، اكد قائد منتخبنا الأولمبي أحمد راشد أن جميع اللاعبين مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام منتخب إندونيسيا، مشيراً إلى أن معنويات كل زملائه مرتفعة والكل جاهز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تعاهد جميع اللاعبين على تغيير الصورة والظهور بمستوى مختلف، وقال: الطموحات أصبحت كبيرة وبلا حدود، ونعلم تماماً صعوبة المواجهة، لكننا عازمون على الفوز والتأهل ورسم الفرحة على وجوه الجماهير.