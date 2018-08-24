المنصوري: الفريق الأكثر تركيزاً سيتوّج باللقب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شدد حمد المنصوري، حارس مرمى فريق نادي العين، على أن الفريق الأكثر تركيزاً سيتوّج بلقب السوبر، مؤكداً أهمية تتويج جهود فريقه بلقب كأس السوبر في بداية مشوار التحدي خلال الموسم الجديد، موضحاً: «ندرك جيداً ما المطلوب منا في مواجهة الوحدة واستعداداتنا لها مضت بالصورة المطلوبة، كما أن الروح المعنوية لدى جميع عناصر الفريق مرتفعة والرغبة كبيرة في الفوز لتعزيز رصيد إنجازات النادي ببطولة جديدة مع انطلاقة الموسم».

وحول توقعاته لنتيجة المواجهة، قال: «من الصعب جداً التحدث بلغة التوقعات في مباريات كرة القدم، خصوصاً مواجهات الكؤوس، لأن المنطق فيها لا يعترف سوى بلغة العطاء والفريق الأكثر جهداً وتركيزاً سيكون الأقرب لتحقيق هدفه وحسم النتيجة لصالحه».