عبد الله الجنيبي: هدفنا الاحتفاظ باللقب

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد عبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لفريق الوحدة، جاهزية فريقه لخوض بطولة السوبر أمام العين، ومؤكداً أهمية الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن الوحدة والعين سوف يعكسان إيجابيات الكرة الإماراتية في مصر الشقيقة. وناشد الجنيبي جماهير الوحدة بالوقوف خلف الفريق، جنباً إلى جنب مع محبي العنابي في مصر. وأضاف: مواجهة العين تأتي في بداية الموسم الكروي وهي إعداد جيد، خصوصاً أن الفريقين قادمان من معسكر إعدادي، والجاهزية غير مكتملة، وأن المباراة سوف ترفع وتيرة الاستعداد لخوض منافسات الدوري.

تدريب رئيسي

وكان فريق الكرة الأول بنادي الوحدة قد رفع من استعداداته قبل انطلاق كأس سوبر الخليج العربي غداً، في العاصمة المصرية القاهرة والتي يحتضنها استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ويجري العنابي حصة تدريبية رئيسية اليوم على ملعب المباراة من 6.30 وحتى 7.30 مساءً، كما يعقد المؤتمر الصحافي للوحدة من 4.40 حتى 5.00 عصراً، يليه المؤتمر الصحفي للعين من 5.10 إلى 5.30، وتنظم شركة بريزنتيشن الراعية للبطولة مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل البطولة من 4.00 إلى 4.30 عصراً يحضره وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة، رئيس اتحاد الكرة المصري المهندس هاني أبو ريدة، عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن.

وصول الوحدة

ووصلت بعثة الوحدة مساء أمس الأول، وأجرت حصة تدريبية على ملعب المباراة أمس، بقيادة المدير الفني للوحدة الروماني ريجيكامب، ويعول الجهاز الفني على القوة الضاربة في الفريق الرباعي الأجنبي الأرجنتيني سبستيان تيغالي، المغربي مراد باتنا، الكوري ريم، والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا، بالإضافة إلى كابتن الفريق إسماعيل مطر، ونجوم الفريق من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، وشمل تدريب أمس، رفع الجاهزية البدنية، وبعض الجمل التكتيكية.

ويطمح «العنابي» حامل لقبي كأس الخليج العربي والسوبر الإماراتي، للموسم الماضي، إلى حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، أمام العين بطل ثنائية الدوري والكأس للموسم نفسه، وتأتي أهمية البطولة كونها تأتي في بداية الموسم، وتعدد مكاسبها الفنية للفريقين قبل انطلاق الموسم.

تسهيلات

أعلنت الشركة المنظمة للبطولة عن تسهيل سفر الإعلاميين وتوفير حافلة لنقلهم إلى مقر إقامة المؤتمرات الصحافية.