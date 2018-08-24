مطر الصهباني:معنويات «الزعيم» عالية

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق العين، أن معنويات «الزعيم» عالية للتتويج بثالث الألقاب في عام 2018، بعد الثنائية التاريخية التي حصدها أبطال العين في الموسم الماضي، فضلاً عن افتتاح الموسم الكروي الجديد بأول الألقاب المحلية، لافتاً إلى أن الثقة في نجوم الفريق كبيرة. وقال الصهباني، لا توجد مباراة سهلة في عالم كرة القدم وندرك أن المنافس «الوحداوي»، لديه طموحاته في تحدي المنافسة على لقب السوبر، بيد أن الحالة المعنوية العالية للاعبي «الزعيم العالمي» وبطل الثنائية التاريخية تعزز من حظوظ الفريق في العودة من مصر باللقب.

غيابات متوقعة

وحول الغيابات المتوقعة في مواجهة السوبر غداً السبت أمام الوحدة، قال: الحمد لله الصفوف مكتملة بيد أن الفريق سيفتقد إلى جهود «الدولي» إسماعيل أحمد بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ولكن كما ذكرت لكم بأن ثقتنا في لاعبي العين بلا حدود والجميع ذاهب إلى القاهرة من أجل العودة بكأس السوبر.

وصول البعثة

وكانت بعثة الفريق قد وصلت مساء أمس إلى القاهرة، وكان في استقبال البعثة لحظة وصولها مطار القاهرة «الدولي»، عبدالله الحمادي، القائم بأعمال سفارة الدولة بجمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة، إلى جانب مسؤولي الشركة المنظمة للمباراة «برزنتيشن» ووسائل الإعلام الإماراتية والمصرية.

وكانت البعثة غادرت إلى القاهرة فجر أمس الخميس عبر مطار أبوظبي الدولي، برئاسة محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، وضمت إلى جانب الجهازين الفني والإداري 21 لاعباً، هم: خالد عيسى، داوود سليمان، حمد المنصوري، مهند سالم العنزي، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، خالد عبدالرحمن، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، يحيى نادر، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن، إبراهيم دياكيه، حسين الشحات، كايو لوكاس، جمال معروف، سعد خميس، وماركوس بيرغ.

وحرص المدرب الكرواتي زوران ماميتش في المران الأخير، الذي أجراه الفريق بملعبه باستاد خليفة بن زايد قبل المغادرة، على إخضاع اللاعبين إلى تمارين فنية وتكتيكية متنوعة وسط حضور جماهيري كبير، حيث حرص أنصار الزعيم على التواجد في التدريبات.

أمنيات

أكد محمد عبيد أن العين دائماً يتطلع إلى إسعاد جماهيره الوفية في جميع المباريات وتمنى أن يوفق الفريق في العودة بلقب كأس السوبر من القاهرة.