الوصل إلى السعودية للقاء الاتحاد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الرياضي، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على متن طائرة خاصة؛ استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السعودي في مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها غد على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تعود البعثة إلى دبي مرة أخرى عقب نهاية المباراة مباشرة.

ويترأس البعثة السيد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، بجانب أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، إضافة إلى 19 لاعباً يغيب عنهم فابيو دي ليما الذي مازال يواصل عملية إعادة التأهيل للتخلص من الإصابة التي لحقت به في المعسكر الخارجي، إضافة إلى قائد الفريق وحيد إسماعيل الذي تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة.